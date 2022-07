Politie zoekt verdachte mensenhandel

De politie in Limburg is op zoek naar de identiteit van deze man die verdacht wordt van betrokkenheid bij mensenhandel. De man kwam in beeld bij een langlopend politieonderzoek tegen mensenhandel waarbij op 24 mei al vier verdachten zijn aangehouden.

Omschrijving

De aanhoudingen vonden plaats in Roermond, Heerlen en Rotterdam. De vier verdachten - drie mannen en een vrouw - in de leeftijd van 26 tot en met 55 jaar, worden verdacht van mensenhandel en seksuele uitbuiting van meerdere vrouwen.

De 26-jarige man uit de gemeente Rotterdam en een 55-jarige man uit de gemeente Delft werden in Rotterdam aangehouden. De 55-jarige vrouw uit de gemeente Roermond werd in haar woning aangehouden. De 49-jarige man uit Heerlen werd in Heerlen in zijn woning aangehouden.

Aanleiding onderzoek

De aanleiding van dit onderzoek was een aantal aangiftes van slachtoffers. Deze veelal kwetsbare slachtoffers zijn afkomstig uit Limburg en overige delen van Nederland. Na de aanhoudingen vonden doorzoekingen van verschillende woningen in Roermond, Heerlen en Rotterdam plaats. Hierbij werden diverse goederen in beslaggenomen. Het onderzoek is nog in volle gang. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De eerder aangehouden verdachten zijn in mei voorgeleid aan de Rechter Commissaris.