Explosieven op auto in IJsselstein

Laatste update: 20-07-2022 | 15:22 Zaaknummer: 2022162427 Datum delict: 08-06-2022 Plaats delict: IJsselstein

Op de Landingsplaats 3 in IJsselstein in de nacht van woensdag 8 juni op donderdag 9 juni 2022 werd er een melding gedaan van een vernieling van een auto. De auto is ogenschijnlijk vernield door een explosie. Op een van de ramen is een brief gevonden waarop een QR-code en tekst staat. Opmerkelijk is dat in de nacht daarvoor óók een explosief op een auto is aangetroffen met daarbij een brief.