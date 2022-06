Gewapende overval supermarkt

Twee jonge verdachten pleegden op vrijdag 27 mei een overval op een supermarkt aan het Europaplein in Leerdam. De mannen waren gemaskerd, maar we hopen dat details van de verdachten kunnen leiden tot een herkenning. Weet u meer of herkent u de verdachten?

Omschrijving

De overval

Op de bewuste vrijdagavond kwamen twee jonge mannen de supermarkt binnen, rond 20.50 uur. Samen bedreigden ze een medewerker van de supermarkt, die ze vervolgens dwongen om geld af te staan. Met een gevulde kassalade gingen de twee verdachten er vervolgens vandoor. Een getuige zag het do buiten naar de achterkant van de supermarkt rennen. Daarna zijn ze waarschijnlijk via de Esdoornstraat de Johan van Oldenbarneveldstraat ingegaan en via een steeg in de richting van de Eikstraat gevlucht. Daarna is het onduidelijk welke kant deze mannen uit zijn gegaan.

Signalement

Verdachte 1:

Jonge man

14-16 jaar oud

Ongeveer 1.70 m lang

Witte Nike Airforce One schoenen, met dik zwart gestikt logo

Blauwe Adidas broek met drie witte strepen aan de zijkant

Zwart met witte North Face jas

Verdachte 2:

Jonge man

14-16 jaar oud

Ongeveer 1.75 m lang

Donkere schoenen met witte zool

Donkere broek

Zwarte, gewatteerde jas met capuchon

Weet u meer?

Herkent u de omschrijving van deze twee jongens? Weet u meer, of heeft een jonge man in uw omgeving ineens veel geld? Heeft u aanwijzingen dat iemand die u kent betrokken is bij de overval? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel de tiplijn op 0800-6070.

Beelden

Woont u in de omgeving van het Europaplein, of heeft u daar een bedrijf? Mogelijk heeft u een beveiligingscamera met beelden die deze zaak kunnen helpen. Het gaat om beelden van 27 mei tussen 20.30 en 21.30 uur. Ook als u aan de Esdoornstraat, de Johan van Oldebarneveldstraat, de Eikstraat en het verlengde van deze straten woont, kan het zijn dat u beelden heeft van de verdachten. U kunt deze met ons delen via onderstaand tipformulier.