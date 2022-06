Inbrekers laten ravage achter

Laat het ons weten via het tipformulier.

In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 maart wordt rond tien voor half twee door twee inbrekers ingebroken in een appartement aan het Tingietersgilde in Houten. De bewoners genieten op dat moment van een lekker weekendje weg. De inbrekers forceren de sloten van de centrale kelder en van het betreffende appartement. Uit het appartement stelen zij meerdere sieraden.

Omschrijving

Op zaterdagochtend 5 maart wordt de bewoner op zijn vakantieadres wakker en ziet op zijn telefoon dat hij meerdere meldingen van de beveiligingscamera bij hun woning heeft. Als hij de beelden bekijkt, ziet hij dat er rond 01.30 uur (in de nacht van vrijdag op zaterdag) twee mannen bij de voordeur van de centrale entree van hun appartement verschijnen en daar het slot proberen te forceren.

Woning overhoop

De Houtenaar belt direct vanaf zijn vakantieadres naar zijn collega’s in Houten met het verzoek snel bij zijn huis te gaan kijken. Zij gaan daar direct heen en zien dat de sloten van de centrale kelderdeur en van de voordeur van het appartement zijn geforceerd. Het gehele appartement blijkt te zijn doorzocht. Het geschrokken stel beëindigt na die mededeling direct hun korte vakantie, verlaten hun hotel en springen in de auto om naar huis te gaan. Daar zien zij dat inderdaad hun hele woning overhoop is gehaald. Er blijken meerdere sieraden te zijn gestolen.

Weet u meer?

Wie heeft die nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 maart tussen 01.00 uur en 02.00 uur iets opvallends gezien in de omgeving van het Tingietersgilde? Wie weet wie de inbrekers mogelijk zouden kunnen zijn? Heeft u mogelijk beelden in de omgeving op dat tijdstip, die meer informatie geven? Neem dan contact op via het tipformulier.