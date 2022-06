Neppe bankmedewerker pint ruim 3000 euro

Omschrijving

Nep bankmedewerker

Op vrijdag 1 april krijgt een oudere bewoner van een woning aan de Weeshuislaan in Zeist een telefoontje van een zogenaamde bankmedewerker. Die medewerker meldt dat er verdachte afschrijvingen geweest zijn op de rekening en dat hij hem wil helpen. De 'bankmedewerker' geeft aan dat er een collega onderweg is om de bankpassen op te halen. Kort daarna wordt er al aangebeld door een jonge man.

Deze man neemt de bankpassen in en vraagt de pincode van de passen. Dit gebeurt allemaal terwijl de bewoner nog steeds aan de lijn is met de zogenaamde bank. Nadat de man aan de deur is vertrokken, neemt de vrouw van de bewoner de telefoon over. Het mannelijke slachtoffer belt dan de bank, omdat hij het niet vertrouwt. Er blijken dan direct al grote bedragen te zijn opgenomen in de omgeving.

Pinner

Er blijkt voor meer dan 3000 euro te zijn gepind bij geldautomaten aan de Meester de Klerkstraat en de Steynlaan in Zeist. De verdachte die de grote geldbedragen pint, komt qua signalement geheel overeen met degene die zogenaamd namens de bank de bankpassen en pincodes van de slachtoffers op kwam halen.

Wie herkent deze pinnende verdachte?

Signalement