Juwelier overvallen

Omschrijving

De eigenaar slaapt boven zijn zaak aan de Slotlaan en hoort donderdag 9 juni rond 04:00 uur een raar geluid. Hij denkt eerst dat het buiten stormt. Als het alarm in de zaak afgaat, loopt hij naar beneden en ziet hij dat het foute boel is en dat er is ingebroken.



Bewakingsbeeld

Op beeld is te zien hoe drie mannen het rolluik forceren met een krik. Eén van hen slaat de ruit van de deur aan diggelen met een koevoet en dan kruipen twee van hen de winkel binnen. De derde blijft buiten op de uitkijk staan. In anderhalve minuut slopen de twee binnen alle vitrines. Met grote halen schuiven ze de sieraden in de grote tassen die ze bij zich hebben en



Signalement

De twee mannen die naar binnen gaan zijn in het zwart gekleed, dragen zwarte handschoenen en hebben beiden een zwarte tas bij zich. Ze dragen bivakmutsen, maar als je goed kijkt, zie je toch wel iets te zien van hun gezicht. De verdachte die buiten blijft, heeft zwarte kleding aan, witte schoenen en een witte en gele handschoen aan.