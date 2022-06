Diefstal scootmobiel uit een tuin aan de Jan Ligthartstraat

Op zaterdag 26 maart 2022 is een scootmobiel uit een tuin aan de Jan Ligthartstraat, weggenomen van een 63-jarige man. De recherche komt graag in contact met mensen die meer weten over de verdachten en de diefstal. Vanwege de mogelijk minderjarige leeftijden krijgen de verdachten één week de tijd zich bij de politie te melden. Doen ze dit niet, dan worden er herkenbare beelden van hen extern gedeeld.

Omschrijving

Die bewuste zaterdag aan het einde van de middag staat het slachtoffer in zijn woning als hij geklop op de deur hoort. Het slachtoffer ziet vier jonge mannen staan. Eén van hen vraagt het slachtoffer of hij hen kan helpen: de auto waar ze in rijden een grijze Opel Corsa, stottert. Het slachtoffer sleutelt vaak aan auto’s en veel buurtbewoners weten dat. Het slachtoffer toont zich zeer behulpzaam en gaat bij de auto kijken. Helaas blijken de jongens geen goede bedoelingen te hebben.

Als de man weer naar binnen gaat om wat gereedschap te halen, zijn de jongens en de auto ineens verdwenen. Kort daarna komt de man erachter dat ook zijn scootmobiel en wat spullen uit zijn huis zijn verdwenen zoals zijn sleutels, een loopkruk en wat gereedschap.

Het slachtoffer staat in de wijk bekend als iemand die graag buurtbewoners helpt met het repareren van auto’s. De jonge verdachten hebben misbruik van de goedheid van het slachtoffer gemaakt. Door slinkse wijze hebben de verdachten zich de toegang tot de woning van het slachtoffer verschaft. Niet alleen zijn de verdachten in de woning van het slachtoffer geweest ook hebben ze hem van zijn enige vervoersmiddel bestolen: zijn scootmobiel met daarin een loopkruk. Door deze diefstal kon het slachtoffer zich niet goed buitenhuis verplaatsen.

Signalement

Twee van de verdachten zijn vastgelegd door een camera. De verdachten in deze zaak zijn mogelijk minderjarig en krijgen daarom één week de tijd zich bij de politie te melden. Doen ze dit niet, dan worden er herkenbare beelden van hen extern gedeeld

Verdachte 1:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- rond de 16 jaar

- trainingspak

- zwarte schoenen.

Verdachte 2:

- Man;

- licht getinte huidskleur;

- rond de 16 jaar;

- zwarte boven- onderkleding;

- zwarte schoenen.

Informatie delen

Weet u wie de verdachten op de beelden zijn of heeft u andere informatie over de mishandeling zelf? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.