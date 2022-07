diefstal uit woning Postjeskade

Op vrijdag 18 maart 2022 is een bejaarde vrouw in haar woning aan de Postjeskade slachtoffer geworden van een babbeltruc waarbij meerdere sieraden en contant geld zijn weggenomen. De recherche is op zoek naar de verdachte.

Omschrijving

Omstreeks 12:00 uur wordt er aangebeld bij de woning van het slachtoffer. Ze opent op afstand de centrale toegangsdeur beneden en opent daarna de deur van haar woning. Als zij op de gang staat, ziet zij een man – de verdachte - de trap op lopen.

De verdachte zegt tegen haar dat er een calamiteit bij de onderburen heeft plaatsgevonden en dat zij direct al haar waardevolle spullen moet pakken. De vrouw schrikt hier vreselijk van en loopt snel haar woning binnen. De man volgt haar en in de woonkamer zegt hij dat aan de overkant een GGD bus staat en dat die op hen wacht. Er staat op dat moment inderdaad een busje van de GGD in de straat, maar dit heeft niets met de verdachte of zijn verhaal te maken. Het slachtoffer pakt snel haar sieraden en wat contant geld en stopt het in een tas. Precies op dat moment trek de verdachte de tas uit haar handen en loop de woning uit. In de tas zitten meerdere gouden sieraden van het slachtoffer.

Er is sprake van 1 verdachte met het volgende signalement:

- man

- lichte huidskleur

- ongeveer 1.80 meter lang

- kort donkerbruin haar

- vermoedelijk rond de 40 jaar

Om op hoge leeftijd zo bestolen te worden in je eigen woning, is afschuwelijk. Daarnaast is deze vrouw bang gemaakt door de man door te zeggen dat er een calamiteit was waardoor zij direct moest vertrekken.

Vragen

Wie kent of herkent de man op de beelden? Dan komen we graag in contact. Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.