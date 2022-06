Politie vraagt om beelden ongeregeldheden ADO

De politie is een grootschalig rechercheonderzoek gestart naar de ongeregeldheden in en rond het stadion van ADO Den Haag op zondag 29 mei.

Daarom wordt mensen die foto's of filmpjes hebben verzocht om die met de politie te delen. Bij de ongeregeldheden raakte meerdere omstanders en zeker acht politieagenten gewond. De relschopers waren erg agressief en gebruikten grof geweld. Zij gooiden met vuurwerk, stenen en straatmeubilair. In de uitzending wordt een oproep gedaan om beelden van deze ongeregeldheden te delen.

Vragen

Heeft u beelden of andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u ook contact opnemen met het Team Criminele Inichtingen (TCI) 06- 57876279.