Vriend in nood fraude pinnen in Rijswijk

Omschrijving

De ontvanger van het bericht was in de veronderstelling dat hij met een bekende te maken had. Daarop heeft hij duizenden euro's naar deze rekening over gemaakt. Uit onderzoek bleek dat dit bedrag was opgenomen bij een pinautomaat in het winkelcentrum In de Boogaard in Rijswijk. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze pinner.