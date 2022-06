Politie roept vandalen 's-Gravenzande op zich te melden

Het onderzoeksteam beschikt over duidelijke beelden van de incidenten. De beelden zijn bij de politie intern gedeeld, maar de betrokkenen werden niet herkend. Vanavond in Team West wordt de oproep gedaan om zich te melden bij de politie. Als dat niet gebeurt zullen de beelden herkenbaar worden gedeeld op dinsdag 21 juni in het opsporingsprogramma Team West.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u ook contact opnemen met het Team Criminele Inichtingen (TCI) 06- 57876279.