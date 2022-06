Vriend- in noodfraude Deventer pinnen in Den Haag

Op dinsdag 1 februari kreeg een inwoner uit Deventer via WhatsApp een zogenaamd verzoek van zijn 'zoon' om een geldbedrag over te maken.

Omschrijving

De inwoner maakte verschillende bedragen over op deze rekening. Uit onderzoek bleek dat de inwoner het slachtoffer was van een 'vriend- in noodfraude'. In de uitzending van Team West worden er camerabeelden getoond van de pinner aan het Jonckbloetplein in Den Haag.