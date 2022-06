Overval woning Den Haag

Bij deze gewelddadige overval werden de slachtoffers flink toegetakeld en vastgebonden. Beide slachtoffers werden vervoerd naar het ziekenhuis. Het hele huis werd doorzocht. In Team West worden er camerabeelden getoond van een donkerkleurige auto die mogelijk betrokken is geweest bij deze overval. De politie wil graag weten wie er op dat moment in deze auto heeft gereden en iets opvallends heeft gezien.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u ook contact opnemen met het Team Criminele Inichtingen (TCI) 06- 57876279.