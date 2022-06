Wie is deze oplichtster die toesloeg met een babbeltruc?

De oudere vrouw klikte die maandag op een link in een e-mail van haar bank. In ieder geval, dat dacht ze. Een bankmedewerker belde haar op en gaf aan dat er problemen waren met haar bankrekening. Het probleem kon niet telefonisch opgelost worden, dus moest een bankmedewerkster langskomen. Diezelfde middag stond er een vrouw voor de deur. Binnen bleek dat het probleem ook niet ter plaatse opgelost kon worden. Dus de laptop, de mobiele telefoons en de bankpassen moesten mee. Even later bleek dat de bankmedewerkers een heel ander doel hadden dan de vrouw helpen. De verdachte pinde namelijk diezelfde middag nog met de bankpassen bij een Geldmaat aan de Monseigneur Nolenslaan in Schiedam.

Vragen

Wie is deze oplichtster? Zij is binnen geweest bij de oudere dame en heeft even later gepind in Schiedam. Herkent u haar of heeft u meer informatie? Dan komen we graag in contact met u. U kunt dan bellen naar 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van het tipformulier.