Wie weet meer van een explosie bij en beschieting van café Pacha op de Hoogstraat?

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over een explosie die plaatsvond in de nacht van zondag op maandag in een café op de Hoogstraat in Schiedam. Gelukkig raakte niemand hierbij gewond. De verdachte is op de vlucht geslagen.

Omschrijving

Bewoners op de Hoogstraat werden in de nacht van zondag 15 mei op zaterdag 16 mei opgeschrikt door een harde knal. Omstreeks half drie kreeg de politie een melding binnen van een explosie voor een café in de straat. Gelukkig raakte niemand hierbij gewond. De verdachte is gevlucht.

Dit is niet de eerste keer dat de eigenaar van het café slachtoffer is: op 2 mei werd het cafe beschoten. De politie bezoekt of er een verband is tussen de twee incidenten.

Getuigen gezocht

Op dit moment kijkt de politie camerabeelden uit en vindt er sporenonderzoek plaats. We spreken graag getuigen die meer weten over het incident of de verdachte zelf.

Het gaat om een man met

Een smal postuur

Getint huidskleur

Zwarte capuchon boven het hoofd

Grijze handschoenen

Donkergeklede kleding

Heeft u meer informatie? Geef het dan door via de onderstaande opties.