Snelkraak - de Els - Waalwijk

We zoeken deze daders vanwege twee winkelinbraken bij opticiens, een in Goes en een in Waalwijk. Waarschijnlijk gaat het om dezelfde daders. En die stoppen dus niet bij de provinciegrens.

Omschrijving

Want ineens is er een scooter. Twee mannen zijn onderweg bij het winkelcentrum. Al snel wordt duidelijk wat hun doel is. Een vestiging van een opticien. Een opticien die ook vele kostbare brillen verkoopt. Binnen hangen camera's. En daarop is te zien dat de inbrekers nogal vastberaden zijn binnen te komen. Het gaat namelijk niet zomaar. Het vergt de nodige klappen en trappen, voordat het stevige veiligheidsglas van de deur het begeeft. Nog een paar keer trappen en er is net genoeg ruimte voor de inbreker om binnen te komen. En dan gaat hij aan de slag. Met het alarm dat ondertussen afgaat in de achtergrond, gaat hij ogenschijnlijk rustig aan de gang. Een voor een, later met een paar tegelijk, verdwijnen de brillen in de tas. En hij is selectief deze inbreker. Sommige gaan mee, andere brillen smijt hij achteloos weg. Ook gaat er nog een vitrine aan diggelen. En weer gaan de meest kostbare brillen de tas in. Dan is het genoeg kennelijk en door het gat in de deur wurmt hij zich weer naar buiten. Met tas komt hij weer naar buiten, loopt naar zijn kompaan die staat te wachten. Hij stapt achterop met tas en al. Dan racet de scooter weg, tot we hem niet meer zien.

In Goes is de methode precies dezelfde. Er komen namelijk twee mannen op een scooter aan rijden. In de verte zien we ze de deur intrappen, waarna er een inbreker naar binnen gaat. En na een paar minuten komt hij weer naar buiten en met z’n tweeën gaan ze er weer vandoor. Ze worden door dezelfde camera ook op hun vlucht vastgelegd.