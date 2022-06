spoofing - veldhoven

Omschrijving

Vervolgens zijn de pinpassen van de slachtoffers thuis opgehaald, nadat er fraude zou zijn gepleegd met zijn of haar bankrekening. Daarna zijn er bij verschillende pinautomaten geld gepind door de persoon op de foto.

Wij zijn op zoek naar de identiteit van de persoon op de foto. Herken je de persoon? Of kun je ons op een andere manier helpen? Laat het ons weten via 0900-8844 of meld misdaad anoniem via 0800-7000. Vermeld de zaaknummers



Ben met de ABC-methode de oplichters te slim af.

A= Alert blijven, blijf op de hoogte en klik nooit zomaar op een link via de mail of sms.

B= Bescherm jezelf, doe altijd de aangeboden updates op je telefoon en computer. Gebruik sterke wachtwoorden en recente anti-virusprogamma's.

C= Check altijd, vertrouw je het niet? Verbreek de verbinding, doe de deur niet open en informeer bij je eigen bank. Geef nooit zomaar je pinpas af!



Bel bij een verdachte situatie altijd de politie