Gezocht: voortvluchtige Jan Lanckriet

Aan boord van een Nederlandse vissersboot op de Atlantische Oceaan is de Belgische Lanckriet in 1989 betrokken geweest bij het om het leven brengen van een destijds 54-jarige Belgische man. Lanckriet is voortvluchtig.

Omschrijving

Hij was aanwezig bij de inhoudelijke behandeling van zijn zaak, maar zijn voorlopige hechtenis werd destijds geschorst. In vrijheid mocht hij de uitspraak afwachten. Toen is hij zelf naar België teruggekeerd. Hij moet nog bijna 4 jaar de gevangenis in, maar de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraffen zijn naar Belgisch recht verjaard.

Toen het feit gebeurde was Lanckriet 24 jaar. Hij zou nu 56 jaar moeten zijn. Hij lijkt vermoedelijk dan ook niet meer één op één op de foto's.

De politie wil graag weten waar Lanckriet verblijft of met welke personen hij in contact staat.

Ook recente foto’s en beelden van hem zijn van groot belang voor het onderzoek.