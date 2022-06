Verdachten gezocht van geweldadige straatroof Leeuwarden

8 juni: Meerdere tips, beelden van twee verdachten verwijderd

Inmiddels hebben we meerdere tips binnengekregen over deze straatroof. Met deze tips kunnen we verder met ons onderzoek. We hebben ook de beelden van twee verdachten verwijderd. Wel zijn we nog op zoek naar twee verdachten. De beelden van twee verdachten (3 en 4, niet meer op deze foto) hebben we verwijderd. Heeft u de beelden met daarop de vier verdachten gedeeld, dan vragen we u om hetzelfde te doen.