Vernieling hockeyveld Amerongen Laatste update: 14-06-2022 | 10:45 Zaaknummer: 2022136649 Datum delict: 15-05-2022 Plaats delict: Amerongen In de nacht van 14 op 15 mei 2022 is er een hockeyveld zwaar vernield bij de hockeyclub De Haaskamp in Amerongen. Een deel van het veld is omgetrokken en aangezien de kunstgras mat erg zwaar is moet dit door een grote groep mensen gedaan zijn. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving Op zondag 15 mei 2022, omstreeks 09:20 uur, liep een medewerker het terrein op van H.C. de Haaskamp. Op het terrein, liep de medewerker over een grasveld richting het clubgebouw en het daarnaast gelegen veld, 'veld 1'. Hier zag de medewerker direct dat een groot deel van het kunstgras kapot was en naar de overzijde van het veld getrokken was. Het vernielde stuk is ongeveer 20 meter bij 20 meter groot.

Toen de medewerker verder liep zag hij ook dat het materialenhok open stond. De materialen in het hok waren overhoop gehaald. Daarnaast lagen de kliko's achter het hok op de grond. Er werd nog gespeculeerd dat de vernieling wellicht veroorzaakt zou kunnen zijn door een sterke wind. We hebben een meteorologisch onderzoek laten uitvoeren die dit uitsluit. Iemand die zijn hond uitliet heeft op zaterdagavond 14 mei en op zondagochtend 15 mei een donkergrijze/zwarte Ford F150/F250 pick-up in het bos zien staan. Deze persoon is mogelijk getuige geweest van de vernieling op het hockeyveld.

Vragen Wie heeft meer informatie over de vernieling van de hockeyvelden of weet wie de vernielers zijn? Of meer specifiek, wie is de eigenaar van de pick-up en kan ons meer vertellen over de vernieling?