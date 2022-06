Brandstichting Go-Sharing scooters Amersfoort

Laatste update: 31-05-2022 | 14:35 Zaaknummer: 2022134326 Datum delict: 01-01-2022 Plaats delict: Amersfoort

In het afgelopen half jaar zijn er ongeveer vijftig scooters van Go-Sharing in brand gestoken in Amersfoort. Tot nu toe loopt het elke keer met een sisser af, maar het zou zo maar eens verkeerd kunnen gaan. Het kost daarnaast ook de nodige capaciteit en het is een grote schadepost voor het bedrijf. We zijn op zoek naar iedereen die meer informatie heeft over deze scooter branden.