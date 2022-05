Beroving Voorburg

Tegelijkertijd stapt er ook een man uit de tram, deze loopt achter het latere slachtoffer aan. Ter hoogte van de Populierendreef, op de parkeerplaats van de flat, wordt de vrouw door een onbekende man beetgepakt. De man probeert met geweld de handtas weg te pakken. Het slachtoffer verzette zich hierbij, maar loopt helaas door het geweld wel een gebroken neus op. De man is er harlopend in de richting van de Hofzichtlaan vandoor gegaan. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de berover.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.