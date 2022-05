Overval telecomwinkel

Op vrijdag 1 april rond 11.20 uur vond er een overval plaats in een Telecomwinkel aan de Kritzingerstraat in Den Haag.

Omschrijving

Bij deze overval waren vier personen betrokken, die allen hun eigen taak hadden. Zo waren er twee verdachten die het winkelpersoneel met steekwapens bedreigden terwijl de andere twee de glazen vitrines insloegen om daar de mobiele telefoons uit die vitrinekasten weg te nemen. De overval duurde ongeveer 30 seconden e met de meegebrachte tassen vluchten de overvallers de winkel uit. Kort na de overval konden er al drie verdachten worden aangehouden. Het onderzoek naar de vierde verdachte is nog in volle gang. Beelden van deze vierde verdachte worden op donderdag 12 mei in het Politie Mobiel Media Lab, die in het Transvaalpark in de Schalkburgerstraat staat getoond. Als de verdachte niet wordt herkend worden de beelden op dinsdag 17 mei in het opsporingsprogramma Team West getoond.