Bankhelpdeskfraude Den Haag

Omschrijving

Een zogenaamde bank medewerkster heeft bij het slachtoffer onder valse voorwenselen in haar woning aanpassingen gedaan in haar computer. Ze heeft bij het slachtoffer thuis geld van haar spaarrekeningen over gezet naar haar betaalrekeningen en haar opnamelimiet verhoogd. In totaal is is er voor ruim 2600 euro opgenomen. In de uitzendig worden er camerabeelden getoond van deze pinster. De pintransacties hebben plaats gevonden op de Dierenselaan en op de Apeldoornselaan in Den Haag.