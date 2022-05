Bankhelpdeskfraude Doetinchem pinnen in Den Haag

Omschrijving

Deze zogenaamde bankmedewerker heeft daarop de controle over zijn bankrekening overgenomen. Uiteindelijk is er voor ruim 47.000 euro van zijn rekening gehaald. Een groot deel is daarvan doorgesluisd naar weer een andere rekening, maar er is ook 500 euro gepind bij een geldautomaat aan de Vaillantlaan in Den Haag. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee pinners.