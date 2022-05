Overval kapsalon Den Haag

Omschrijving

Een van de kapsters was druk bezig met knippen toen de overvaller binnenkwam. De overvaller had een hamer bij zich en bedreigde daarmee de medewerkster. De overvaller slingerde de hamer ook nog in haar richting. Onder bedreiging heeft de overvaller een geldbedrag buitgemaakt en is de kapsalon uitgerend in de richting van de Nootdorpse Landingslaan. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een jonge overvaller. Daarom worden er in de uitzending niet herkenbare camerabeelden van de verdachte getoond. Als de verdachte zich niet voor volgende week heeft gemeld of niet is herkend worden er herkenbare beelden getoond.