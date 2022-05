Getuige gezocht van mishandeling conducteur

Omschrijving

De trein reed op dat moment tussen station Leiden Lammenschans en station Alphen aan den Rijn. De zwartrijder werd verbaal agressief ten opzicht van de conducteur. Een passagier (getuige) ging tussen de conducteur en de zwartrijder in staan en trachtte de boel te sussen. Kort daarna stopte de trein op station Alphen aan den Rijn. De zwartrijder stapte uit en gaf de conducteur een vuistslag. De conducteur heeft behoorlijk letsel overgehouden en komende tijd moet hij nog twee keer geopereerd worden. De getuige heeft zijn gegevens genoteerd in het notitieboekje van de conducteur. Omdat het notitieboekje onder het bloed zat heeft de conducteur dat boekje weggegooid. Inmiddels is de verdachte van de mishandeling aangehouden, maar is het rechercheteam op zoek naar deze belangrijke getuige. De getuige was ongeveer 30- jaar oud en had een gekleurde jas aan en droeg witkleurige "oortjes". In de uitzending een getuigenoproep.