Wie was de man in water bij Koggehaven?

Zaterdag 12 februari 2022 rond 11.30 uur is er een man in het water gevonden bij het Oeverbospad aan de Koggehaven in Vlaardingen, vlakbij de windmolens. Duikers van de brandweer hebben hem eruit gehaald, er is toen een onderzoek gestart en al snel bleek dat het niet om een misdrijf ging.

Omschrijving

Omdat er geen identiteit kon worden vastgesteld is er intern gekeken of iemand wist wie dit was. Ook is er uiteraard gewacht op familie of bekenden die zich zouden melden omdat ze iemand mistten, maar alles bleef uit.

Daarom hopen we nu via Bureau Rijnmond, door het tonen van zijn kleding, er achter te komen wie deze man is. Het kan zijn dat het iemand was die volledig geïsoleerd leefde, maar nu toch wordt herkend aan zijn kleding en beschrijving.

Het gaat dus om een man met een donkere huidskleur. Leeftijd is tussen de 18 en 50 jaar. Hij heeft een zwarte snor, een sikje en kort zwart haar. Geen tattoos of andere opvallende lichamelijke kenmerken. Mogelijk was hij een roker, want zijn rechter wijsvinger was bruin verkleurd. Hij had geen sieraden of andere spullen bij zich. Ook had hij een goed verzorgd gebit met orthodontisch draadje achter de voortanden.

Hij droeg een lichtkleurig poloshirt met korte mouw, met langs de kraag en mouw een dubbele zwarte streep, een zwarte joggingbroek van H&M, een zwarte boxershort (vermoedelijk van Zeeman) en zwarte sokken.

We hopen dat de kijkers de kleding herkennen en dat dat mogelijk meer informatie oplevert. Zo kunnen we het lichaam identificeren en misschien mogelijke nabestaanden rust geven.