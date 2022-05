Overval - Parallelweg - Fijnaart

Omschrijving

Ze bedreigen de medewerkster met een mes en ze moet de kassa open maken. De daders graaien wat ze pakken kunnen uit de kassa. Alles gaat in een tas die ze bij zich hebben. Ze grissen nog wat sigaretten mee, en weg zijn ze dan. Buiten zien we ze in dezelfde richting rennen als waar ze in het begin vandaan kwamen. De medewerkster belt dan meteen 112.