Heimelijk filmen - Euterpelaan - Oss

Politie Oss is dringend op zoek naar deze man voor het heimelijk filmen van een tiener in het zwembad. Meld jezelf!

Omschrijving

De man krijgt tot 16 mei de tijd om zichzelf te melden en is om die reden nog even geblurd. Even! Want maandag over een week word hij herkenbaar getoond in ons opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Dus als je jezelf herkent, neem contact op!

Als u deze man herkent, bijvoorbeeld aan zijn opvallende tatoeages, neem dan ook contact met ons op. Dat kan via de nummers 0800-6070 / M. 09800-7000 of tip hier online en vul het formulier in.