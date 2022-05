Mishandeling - Stationsplein - Eindhoven

Op donderdag 23 december is er een vechtpartij op het perron van het station in Eindhoven. Twee mannen komen verhaal halen bij een groepje vrienden. Een van de drie krijgt daarbij enkele rake klappen en een knietje in zijn gezicht. Slachtoffer heeft een gescheurde lip .

Omschrijving

Dat gebeurde op het perron 3/4 van het station in Eindhoven. Op 23 december vorig jaar, vlak voor de kerst dus. Het gaat om twee mannen die hier verhaal komen halen bij een groepje van drie vrienden. Het groepje vrienden staat op het perron op de trein te wachten. En waarom dit nou precies gebeurt is niet duidelijk, maar de twee mannen die erachteraan lopen, een met donkere jas, de andere met een blauw vest onder zijn jas, komen verhaal halen. Er ontstaat een woordenwisseling er wordt wat geduwd, wat getrokken. Ineens vallen er klappen en een knietje. Bijna gaat één van de vrienden onderuit. En dan is het ineens kennelijk genoeg. De twee daders lopen via de trap naar de stationshal. De vrienden stappen in de vertrekkende trein. Het waren flinke klappen die de mannen uitdeelden. Een slachtoffer hield er een gescheurde lip aan over. Het is duidelijk dat wij de daders van deze mishandeling willen vinden. Wie herkent de twee mannen?