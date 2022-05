Schietincident - Tullensstraat - Oudheusden

Op donderdag 2 december 2021 werd rond 18.15 uur een man beschoten toen hij thuiskwam uit z'n werk. De man mag van geluk spreken dat alleen zijn bestelbus is geraakt en niet hijzelf. De politie zoekt getuigen die ons meer kunnen vertellen over dit schietincident, het motief en/of wie de dader is.

Omschrijving

Het slachtoffer parkeerde die bewuste avond zijn witte bestelbus in de Tullensstraat in Oudheusden, vlakbij zijn huis. Voordat hij uitstapt wordt er op hem en de auto geschoten. De dader stond hem al op te wachten in een brandgang. Na het schietincident is de verdachte weggerend. Hij droeg mogelijk een joggingbroek, had een capuchon over zijn hoofd en droeg donkere schoenen met een dikke witte zool.

De kogelinslagen in de auto laten zien dat dit een gerichte aanslag is geweest op het slachtoffer. We hebben meerdere beelden van de dader en zijn dringend op zoek naar meer informatie.