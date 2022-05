Straatroof - Steenstraat - Boxmeer

Op dinsdag 1 maart is een man rond 00.30 uur beroofd op straat. De daders bedreigen het slachtoffer met een mes en hij moet zijn spullen afgeven. Eén dader is reeds aangehouden, help mee de tweede dader te vinden.

Omschrijving

Op dinsdag 1 maart 2022 plegen twee daders een straatroof in Boxmeer. Hun slachtoffer loopt naar huis als hij in de Steenstraat wordt klemgezet. De daders bedreigen hem met een mes. Het slachtoffer krijgt een paar klappen en moet zijn spullen afgeven. Een uur later probeerde één van de daders nóg een keer iemand te beroven, maar hij werd betrapt en aangehouden. Naar de tweede verdachte zijn we nog wel op zoek. Hij draagt een groene jas van het merk Parajumper. Wie herkent hem?

Tiplijn: 0800-6070

M-lijn: 0800-7000