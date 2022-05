Wisseltruc - Elsenhof - Bergeijk

Laatste update: 09-05-2022 | 18:15 Zaaknummer: 2022043244 Datum delict: 24-02-2022 Plaats delict: Bergeijk

Op woensdag 24 februari rond 14.00 uur slaat een man toe in een supermarkt op de Elsenhof in Bergeijk. Doormiddel van een wisseltruc weet hij een paar honderd euro buit te maken. Kun jij ons meer kunnen vertellen over deze man of heb je een vermoeden wie het is, neem dan contact op.