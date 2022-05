bankpassen gestolen na babbeltruc; herkenning gezocht

Omschrijving

Omstreeks 18.30 uur werd er aangebeld bij de woning van het echtpaar. De 87-jarige man deed open en zag een vrouw met blond haar voor hem staan. De vrouw maakte een babbeltje met de man over printers die zij in de auto had liggen. Naast de vrouw stond een andere vrouw. Deze vrouw met donker haar zei tegen de man dat er iets mis was gegaan met de bankrekening van het echtpaar. Er zou een flink geldbedrag van de bankrekening zijn gehaald. De vrouw wilde daarom snel binnenkomen om te voorkomen dat er nog meer geld van de bankrekening zou worden gehaald. Voor de man het door had waren de vrouwen in de woning. De vrouw met donker haar ging direct achter de computer zitten. De andere vrouw volgde haar naar binnen en nam plaats aan de eettafel.

Vervolgens vroeg de vrouw om de bankpassen en de pincodes van het echtpaar. Na enige aarzeling gaf het echtpaar hun bankpassen en pincodes. Toen één van de twee vrouwen vertelde dat zij in de auto iets ging printen, kreeg de man argwaan. Toen hij een foto van de vrouwen wilde maken vluchtte zij snel weg. Bij zich hadden ze de bankpassen van het echtpaar.

Diezelfde avond is één van de twee vrouwen op camerabeeld vastgelegd als zij bij een supermarkt betaalt met de bankpas van het echtpaar. Ook heeft deze vrouw geld opgenomen bij een betaalautomaat.

De politie heeft het vermoeden dat deze verdachten vaker toeslaan in het land. ​Mogelijk bevinden zij zich in Amsterdam en omgeving. De vrouwen verplaatsen zich vermoedelijk in een zilvergrijze auto, mogelijk merktype Opel Corso.