Snelkraak - Hoofdstraat - Terheijden

Omschrijving

Met z’n drieën gaan ze naar de servicebalie. Want daar ligt waar het ze om te doen is. Sigaretten. Het vergt het nodige duw en trekwerk, maar uiteindelijk lukt het ze toch om het nodige los te rukken. Zoveel als ze bij elkaar kunnen graaien gaat in de lakenzakken die ze bij zich hebben. Ze maken er een enorme puinhoop van, breken alle lades open en los, gooien de rekken de winkel in. En ook die laatste sigaretten moeten mee. En daar gaan ze weer. Alle drie met gevulde lakenzakken op de rug. Ze zijn ongeveer vijf minuten binnen geweest.