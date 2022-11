Cafetaria overvallen Vianen

Op 31 oktober wordt rond 19:50 uur een cafetaria aan de Voorstraat in Vianen overvallen. Een man met een zwarte bivakmuts op komt de zaak binnen en eist onder bedreiging van een vuurwapen geld. Ook eist hij het horloge van een van de medewerkers. Als hij de buit binnen heeft vlucht hij in de richting via de Voorstraat richting de Lek.

Omschrijving

Op maandag 31 oktober 2022 zijn er twee personen aan het werk in een cafetaria aan de Voorstraat in Vianen. Het is rustig als rond 19:50 iemand komt binnenlopen. De persoon draagt een zwarte bivakmuts. De medewerker kijkt de persoon recht in zijn ogen aan, waarop de overvaller een vuurwapen richt op de medewerker en geld eist. Nadat de cafetaria-medewerker het geld in een dun plastic zakje heeft gestopt, eist de overvaller ook nog het horloge van de man. Hierna vertrekt de overvaller met het geld en het horloge. Volgens getuigen is de overvaller is de overvaller via de voorstraat richting de Lek gevlucht.

Signalement: