Man mishandeld Leerdam

Omschrijving

Het slachtoffer, 27-jarige man, heeft een feestje gehad op de voetbalclub. Onderweg naar huis besluit de jongen nog even een pitsstop te maken bij een pizzeria op de Fonteinstraat. Hij eet hier wat en loopt daarna richting zijn fiets. Hij kruist vier jongens, waarop hij gebaard hen voor te willen laten gaan, maar de jongens blijven staan.



Het slachtoffer vervolgd zijn looproute naar de fiets en merkt dat die vier jongens heb volgen. Op het moment dat hij bij zijn fiets is, staat de groep jongens erg dichtbij waarop hij vraagt: “wat wil je?” Hierop spuugt één van de verdachte in zijn gezicht, waarna er een geduw en trek partij ontstaat. Het slachtoffer wordt over zijn fiets heen geduwd, waarbij hij ten val komt. Het slachtoffer probeert met de macht die hij nog heeft zijn hoofd te beschermen. Hij wordt flink in elkaar geschopt en geslagen.



Hij lapt zich wat op in de pizzeria en belt onderweg naar huis de politie. De jongen moet voor zijn diverse verwondingen worden behandeld in het ziekenhuis. Eén van die verwondingen is een scheur boven zijn wenkbrauw van zo’n 3 cm. Het slachtoffer vermoedt dat hij door meerdere in elkaar geschopt en geslagen is.

Signalement VE’s:

Jongen 1:

lengte circa 1.70 - 1.80 meter

donkere huidskleur

donkere kleding

Jongen 2, 3 en 4:

lengte circa 1.60 - 1.70 meter

licht getinte huidskleur

donkere kleding

Alle 4 de jongens droegen een pet of een capuchon en zijn tussen 16 en 18 jaar oud.