Schietincident - Leidsestraatweg - Woerden

In de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 november rond 02.15 uur kwam de melding binnen van schoten die werden gehoord aan de Leidsestraatweg in Woerden. Een 59-jarige man uit Woerden raakte daarbij zwaargewond. De daders vluchtten in een Audi Q3 of Q5 in de richting van Den Bosch. Een van de daders liep een snijwond op in zijn gezicht. De politie is op zoek naar tips en getuigen.

De daders, vermoedelijk twee, zijn gevlucht in de richting van de A12 in een donker voertuig gelijkend op een Audi Q3 of Audi Q5. Het voertuig dat hoort bij de kentekenplaten van de vluchtauto is later in 's Hertogenbosch aangetroffen. De kentekenplaten bleken gestolen te zijn. Ook in de omgeving Den Bosch.

Het slachtoffer heeft zichzelf verdedigd die avond, en hij zegt dat een van de schutters een snijwond in zijn gezicht heeft opgelopen die nacht van 15 op 16 november. Als er mensen zijn die iemand kennen met zo’n snijwond na die nacht, die mogelijk met verdovende middelen bezig is, en kan beschikken over een donkere Audi Q3 of Q5, horen we dat heel graag.