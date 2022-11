Overval supermarkt Amersfoort

Zondag 25 september rond 19.15 uur is een winkel aan de Balladelaan overvallen. Een gemaskerde man kwam de winkel binnen, bedreigde de kassière met een slagwapen en eiste geld. Daarna ging hij er met buit rennend vandoor. Er waren naast medewerkers ook enkele klanten in de winkel. Niemand raakte gelukkig gewond.

Omschrijving

Na de overval is de overvaller een steeg tussen de Paladijnenweg en de Pyramusstraat in gerend. Daar zou hij mogelijk op een fiets zijn gestapt en in de richting van de Gawijnplaats zijn gefietst.

Signalement

Opvallend is dat de overvaller een soort skullmask of -sjaal droeg.

Ook opvallend is dat hij een donker regenpak droeg met reflecterende strepen en donkere schoenen.

De overvaller is niet zo groot, ongeveer 1,70 m lang.