Pinner gezocht na oplichting 75-jarige man

De politie is op zoek naar de man die geld heeft opgenomen met een gestolen pinpas van een 75-jarige man uit Hoofddorp. Herkent u deze verdachte? Heeft u hem al eens eerder gezien? Of heeft u informatie over deze persoon? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of bel anoniem 0800-7000.

Er zijn duidelijke beelden van de man die op 9 augustus gepind heeft met de bankpassen van de 75-jarige man bij twee pinautomaten in Amsterdam. Opvallend is de armband die de verdachte droeg. Mogelijk dat deze in combinatie met de persoon en / of het witte overhemd en de witte schoenen u iets zegt. Heeft u informatie over deze man? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt ook uw tips direct toesturen via het tipformulier.