Inbraak bedrijf Platinaweg Den Haag

Omschrijving

In het pand zitten veel bedrijven waaronder ook een administratiekantoor. Bij deze inbraak zijn er bankpassen weggenomen. Hoe de inbreker of inbrekers naar binnen zijn gekomen is nog een raadsel. Wel was de deur van het administratiekantoor opengebroken en in de kantoorruimte verschillende kasten en lades. Met een van de bankpassen is er op verschillende plekken geld opgenomen waaronder het casino in het centrum van Den Haag. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de pinner. Deze pintransactie vond plaats in de nacht van zondag 7 augustus op maandag 8 augustus.