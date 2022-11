Mishandeling Miereakker Reeuwijk

Omschrijving

Winkelcentrum Miereakker ligt midden in een woonwijk in Reeuwijk-Brug. Het winkelgebied is een voertgangersgebied, dus rustig, goed toegankelijk en veilig voor iedereen. Het 64-jarige slachtoffer is op weg naar een supermarkt als hij bijna wordt aangereden door drie scooters. De man probeert deze scooters tegen te houden. De bestuurder van een van de drie scooters stapt af en slaat de man hard met zijn helm op het achterhoofd. Terwijl het slachtoffer op de grond ligt krijgt hij nog een trap of een vuistslag in zijn rug. Gelukkig schieten een aantal bezoekers te hulp. De scooterrijder stapt intussen op en rijdt weg. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.