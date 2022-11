Bankhelpdeskfraude Den Haag

Deze onbekende vrouw deed zich voor als zogenaamde bankmedewerkster. Deze zogenaamde bankmedewerkster vertelde dat er problemen waren met de bankrekening van deze vrouw en dat een andere medewerker haar bankpas zou komen ophalen. Korte tijd later komt een onbekende man de bankpas bij de vrouw ophalen. Met deze bankpas wordt er bij een pinautomaat aan De Savornin Lohmanplein in Den Haag gepind. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze pinner.

Vragen

Heeft u informatie over deze pinner of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 088-9645044. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.