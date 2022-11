Bankhelpdeskfraude door 'nepagent' Den Haag

Deze zogenaamde 'agent' vertelde de man dat hij zogenaamd online aangifte moest doen van hypotheekfraude. Eerder had het latere slachtoffer ook al een zogenaamde mail gekregen van de belastingdienst. De zogenaamde 'agent' bood zijn hulp aan en van hem moest de oudere man zijn bankpas vernietigen. De 'agent' zou een bankmedewerker langs sturen die de bankpas kwam ophalen. Het slachtoffer overhandigde even later aan een onbekende man zijn bankpas. Met behulp van deze bankpas zijn een groot aantal geldopnames verricht. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de onbekende pinner.

Vragen

Heeft u informatie over deze pinner of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 088-9645044. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.