Woninginbraak Huygenspark Den Haag

Op vrijdag 8 april rond 17.15 uur wordt er ingebroken in woning aan het Huygenspark in Den Haag.

Door de voordeur te forceren en een raam in te slaan zijn de inbrekers binnengekomen. Er zijn computers en andere persoonlijke spullen weggenomen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee woninginbrekers. De twee inbrekers zijn vermoedelijk weggegaan in de richting van de Oranjelaan in Den Haag.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 088-9645044. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.