Ontploffing Rijswijkseplein Den Haag

Omschrijving

Na de ontploffing breekt er direct brand uit in de woning. De bewoners weten uiteindelijk het huis uit te vluchten via een keukenraam. Het gezin heeft geluk gehad. Na onderzoek blijkt dat er door iemand een explosief voor de deur was gelegd. Dit was geen toevallige maar een gericht actie. Hoewel het vuur snel onder controle is, is de schade groot. Op de camerabeelden is de verdachte te zien met een rode rugzak.