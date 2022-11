Beloning verhoogd voor tip moord op Rob Zweekhorst Berkel en Roderijs

Omschrijving

Op woensdag 1 januari 2014 rond 19.15 uur werd Rob Zweekhorst (44) van dichtbij doodgeschoten op de Dokkummerstraat in Berkel en Rodenrijs toen hij een rondje met zijn honden liep. Hij werd geraakt door meerdere kogels. Reanimatie mocht niet meer baten en hij stierf ter plekke.



Vergissing met vreselijke gevolgen

Na het nalopen van tientallen scenario’s is het opsporingsteam er zeker van dat de schutter zich vergist heeft en meende iemand anders voor zich te hebben. Er is een groot aantal scenario’s onderzocht. Er is geen enkel aanknopingspunt te vinden dat te maken zou kunnen hebben met zijn dood. Niets wijst erop dat het slachtoffer conflicten had of dubieuze contacten.

Rob Zweekhorst was gelukkig getrouwd, vader van twee jonge kinderen en interim-directeur personeelszaken bij de GGZ in Amsterdam. Rob was een betrokken, liefdevolle vader die in de weekenden veel tijd doorbracht op de hockeyvelden als begeleider van de elftallen van zijn kinderen.



Drugsvangst

De moord zou te maken hebben met met een drugsvangst door de douane op maandag 9 december 2013. Tijdens een controle met de containerscan op de Maasvlakte stuitte men in een container met dozen verse ananas, afkomstig uit Costa Rica en bestemd voor een Rotterdams bedrijf op 300 kilo cocaïne. De drugs zijn vernietigd en hadden een waarde van ongeveer 10 miljoen euro. De eigenaren van die drugs waren daar niet blij mee en er is een behoorlijke ruzie ontstaan in het drugsmilieu. Via verschillende bronnen is vastgesteld dat er besloten was dat de schuldigen van die schadepost moesten worden gestraft en dat er een lijst met mensen is opgesteld die op de nominatie stonden om te worden geliquideerd.



Het opsporingsteam gaat er van uit dat Rob Zweekhorst slachtoffer is geworden van een persoonsverwisseling. Hij is die avond voor iemand anders aangezien en volkomen zinloos om het leven gebracht.



Beloning

De Hoofdofficier van Justitie in Rotterdam heeft de beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak verhoogd naar 25.000 euro euro. Dat doen we omdat ons er alles aan gelegen is de verantwoordelijken voor de rechter te brengen. Het gaat in deze zaak om een volledig onschuldig slachtoffer. Het leed dat deze vergismoord heeft veroorzaakt bij de nabestaanden is nog altijd onbeschrijfelijk groot. We roepen iedereen op die informatie heeft dat met de politie te delen.



Wie weet wie Rob Zweekhorst doodschoot, of wie de opdracht gaf? Vul het tipformulier in of bel 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Getuigen kunnen ook vertrouwelijk hun verhaal kwijt bij Team Nationale inlichtingen 088-6617734. Zij kunnen zorgen dat je identiteit afgeschermd wordt van zowel verdahten, hun advocaten als het directe onderzoeksteam.