Wie is de bandenprikker?

De bandenprikker begon in Krimpen aan de Lek, dat is een ander eenheid. Op 17 november stak een man daar een groot aantal autobanden lek. Hij is vervolgens richting Lekkerkerk, Bergambacht en Ammerstol gegaan en ze hebben in de Krimpenerwaard nu ruim 120 aangiftes. Mogelijk begint alles met de diefstal van een fiets bij een boer, ook in Krimpen aan de Lek op 17 november 2022 omstreeks 19.50 uur. Vanaf 19 november slaat hij toe in Capelle aan den IJssel.

Omschrijving

Op 19 en 20 november is hij bezig geweest in Capelle, ’s Gravenland en Kralingseveer. In de nacht van 21 op 22 november vielen er meldingen op de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel dat er meerdere auto’s met lekke banden stonden. Dan volgt er een nacht, van woensdag 23 op 24 november, waarin hij toeslaat op de Bermweg, Merellaan en omgeving Slotlaan, ook allemaal in Capelle a/d IJssel. Van tientallen auto’s zijn de banden lek geprikt. De teller staat inmiddels op ruim honderd aangiftes.

Signalement:

Gezien de kleding, een donkerblauwe bubbelcoat en zijn loopje, denken we te maken te hebben met één dader. We hebben camerabeelden en we hopen dat mensen de bandenprikker herkennen en het ons melden.

Dat kan gemakkelijk via het tipformulier of via 0900-8844 of uiteraard anoniem op 0800-7000.