Woningoverval – Meeuwensingel – Capelle aan den IJssel

Rond 22.30 uur ging de bel van de woning aan de Meeuwensingel. De bewoner deed open en vier mannen drongen de woning binnen. De bewoner moest onder dwang zijn pincodes geven. Vervolgens werd hij in zijn slaapkamer opgesloten. Het viertal nam pinpassen en andere persoonlijke spullen mee. De bewoner raakte niet gewond, maar kon pas na een paar uur worden bevrijd. Via zijn balkon wist hij mensen te alarmeren die de politie belden. De vier mannen zijn ongeveer tussen de 21 en 30 jaar oud en rond de 1.80/1.90m lang. Eén van hen had een lichte huidskleur, droeg een zwarte jas met capuchon, een blauwe spijkerbroek en een zwarte sjaal over zijn gezicht. Een ander had een donkere huidskleur en droeg een bruine jas, een blauwe spijkerbroek en ook zijn gezicht was bedekt. De derde en de vierde verdachten hadden beiden een licht getinte huidskleur.

Vragen

Heeft u meer informatie over deze overval? Of heeft u camerabeelden (denk daarbij ook aan videodeurbellen of dashcams)? Dan komen we graag in contact met u. Dat kan via onderstaand tipformulier of via het telefoonnummer 0900-8844. Anoniem een tip geven kan ook, dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.